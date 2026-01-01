Швейцарский дипломат встретится со сторонами переговоров в Абу-Даби

"Посол Габриэль Люхингер находится в Абу-Даби, где поддерживает тесный контакт с причастными сторонами и ведет дискуссии с их представителями", – сообщил ТАСС руководитель службы информации внешнеполитического ведомства конфедерации Николя Бидо в среду, 11 ноября 2026 года.

По его словам, все участники нынешних дипломатических усилий придают "большое значение участию Швейцарии в нынешнем процессе в Абу-Даби".

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в столице ОАЭ 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – Рустем Умеров. На старте заседания за столом присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Европейских представителей в зале не было.

Ранее в Париже заявляли, что страны Европы будут представлены на встрече в Абу-Даби. По данным телеканала Euronews, в ОАЭ планировалась поездка руководителя офиса генерального секретаря НАТО Марка Рютте Джофри ван Левена, главы офиса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьерна Зайберта, а также представителей Евросовета, Великобритании, Германии и Франции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что европейцы работали в кулуарах с украинской и американской сторонами. Он добавил, что вопрос о возможной встрече России с европейцами и ее формате будет обсуждаться с учетом переговоров в Абу-Даби.

Присутствие в кулуарах встречи швейцарского дипломата фактически не означает присутствия представителей Евросоюза, поскольку Швейцария в ЕС не входит.