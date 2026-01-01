Силы ПВО за сутки уничтожили 316 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 316 украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

В Курской области в поселке Велье Рыльского района в результате атаки беспилотника загорелся частный дом, в котором жил 69-летний мужчина-инвалид. Его брат вытащил пострадавшего через окно, но тот вернулся в горящее здание и погиб, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак по Белгороду и поселку Малиновка: у двоих мужчин осколочные ранения, еще один пострадал при детонации дрона во дворе частного дома. В Севастополе повреждены фасад частного дома и автомобиль; десять БПЛА нейтрализованы, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате ночной атаки дронов на Астраханскую область погибла местная жительница.

В Горловке Донецкой Народной Республики два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника, написал мэр Иван Приходько.

Ночью 17 августа силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Воронежской областью, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Ростовской области ночью было уничтожено более 50 БПЛА, информация о пострадавших не поступала, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сбили 205 беспилотников за ночь.