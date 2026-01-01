Еврокомиссия одобрила выделение этих средств 30 октября 2026 года. Из общей суммы €31,7 млрд направят на вооружения, €13,3 млрд – на бюджетную помощь.

Отдельный пакет нового дополнительного финансирования Украины на €45 млрд, а также запрос еще на €25 млрд в виде гранта от стран-партнеров под гарантии Евросоюза пока не согласованы и станут главной темой саммита ЕС 26–27 ноября.

Еще один кредит для Киева

В среду, 18 ноября 2026 года, Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году сверх ранее согласованного займа на €90 млрд. По плану, средства будут привлечены через выпуск общих долговых обязательств ЕС.

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на полях встречи министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе заявил, что "новый заем – это явно одна из главных возможностей, которую ЕК оценивает и изучает". Он добавил, что испытывает "сдержанный оптимизм" относительно поиска решения, которое позволит "предоставить дополнительное финансирование в €45 млрд сверх того, что мы уже пообещали".

Украина оценивает дефицит финансирования на 2027 год в €70 млрд. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что в 2027 году общие расходы страны на ведение боевых действий составят рекордные €155 млрд. По его словам, без экстренных вливаний со стороны Европы оборонная система не выдержит.

Еврокомиссия рассчитывает закрыть недостающие €25 млрд за счет партнеров – Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

Дополнительный заем станет надстройкой к уже одобренной программе финансирования Киева на €90 млрд на 2026–2027 годы. В Брюсселе ее назвали "репарационным кредитом": Киев должен будет вернуть средства, только если получит репарации от России в полном объеме. Реальные деньги на программу привлекли через выпуск еврозайма, обслуживание и погашение которого ложится на страны ЕС через общеевропейский бюджет под контролем Еврокомиссии.

Предложение набрать еще €45 млрд аналогичным образом увеличит долговую нагрузку ЕС по этой схеме примерно в полтора раза. Словакия и Венгрия уже заявили, что не будут участвовать в этом кредитовании.

Решение о совместном займе на €90 млрд для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В обеспечении того кредита не участвуют Венгрия, Словакия и Чехия.