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Спецпосланник отметил, что хозяин Белого дома "сделал Украину и мирное урегулирование этого [конфликта] ключевым вопросом на сегодняшней трехсторонней встрече" с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает ТАСС, Кушнер, в свою очередь, сказал, что встреча "коалиции желающих" в Берлине была "очень содержательной и успешной". Он считает, что европейские союзники Вашингтона демонстрировали "настоящее стремление к миру".

Трехсторонний формат в Шэньчжэне – главное о саммите

Первая в истории встреча лидеров России, КНР и США в трехстороннем формате состоялась 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа прошли в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Помимо украинского кризиса, лидеры затронули вопросы ядерного нераспространения, реформирования ООН и стабильности мировых энергопоставок. По итогам переговоров участники встречи приняли совместную декларацию о мире, в которой подчеркнули важность принципа согласия государств, соблюдения иммунитетов официальных лиц и недопустимость злоупотребления полномочиями со стороны Международного уголовного суда.

Что такое "коалиция желающих", и о чем говорили в Берлине

"Коалиция желающих" – международное объединение более чем из 30 государств, учрежденное в марте 2025 года по инициативе Великобритании и Франции для долгосрочной военной поддержки Киева. Позднее к сопредседательству в группе присоединилась Германия.

В очередном саммите объединения, прошедшем 19 ноября в Берлине, наряду с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьер-министром Энди Бернемом принял участие Владимир Зеленский. Главными темами встречи стали укрепление украинской противовоздушной обороны, финансирование экономики и подготовка послеконфликтных гарантий безопасности, включая возможное развертывание многонационального контингента.

Роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер выступают ключевыми американскими переговорщиками по урегулированию украинского конфликта. Перед визитом в Германию они провели серию консультаций с представителями Москвы и Киева, чтобы сблизить позиции сторон по параметрам будущего мирного соглашения.

В Берлине американские эмиссары проинформировали Фридриха Мерца и европейских партнеров о ходе переговоров Дональда Трампа в Китае. Кроме того, на встречах с представителями Киева и союзников по НАТО они согласовывали план экономического восстановления Украины, а также повестку и формат следующего раунда многосторонних переговоров.