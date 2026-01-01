Учения НАТО стартовали в Литве: маневры с участием более 6 тыс. человек продлятся 4 недели

В учениях будет задействовано 6 тыс. немецких военнослужащих 45-й бронетанковой бригады Lietuva и 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Германии, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы. Также к маневрам присоединятся подразделения литовской армии и военные Многонациональной боевой бригады НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга.

Учения Freedom Shield 26-II пройдут на полигоне Руднинкай, а Grand Eagle 26 – на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса. Площадки расположены на расстоянии около 35 и 15 км от границы с Республикой Беларусь соответственно. Местных жителей предупредили, что на протяжении всего периода учений ожидается передвижение войск и военной техники союзных стран НАТО по дорогам Литвы.

Целью учений заявлено укрепление боевой готовности частей, совершенствование процедур командования, управления и оперативного планирования, а также улучшение взаимодействия с союзниками ФРГ по НАТО – Литвой и Польшей.

В последние годы военные учения стран НАТО неоднократно проходили вблизи границ России. В мае секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу говорил, что страны Альянса отрабатывают сценарии ударов по территории Союзного государства России и Республики Беларусь.

Другие ноябрьские учения НАТО

9 ноября в Балтийском море начнутся учения по отработке борьбы с подлодками. Тренировки проведут ВМС Швеции совместно с Первой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В общей сложности в них задействованы восемь стран Альянса. Численность сил и точные сроки окончания не разглашаются.

С 9 по 11 ноября военные учения 11 стран НАТО также пройдут в Польше. В рамках этих маневров 2,8 тыс. военнослужащих отработают развертывание многонациональных сил для поддержки Украины по окончании боевых действий.

В 2025 году в МИД РФ заявили, что развертывание западного контингента или военных объектов на Украине Москва сочтет интервенцией, несущей прямую угрозу безопасности России. Страны "коалиции желающих" намерены после достижения мирного соглашения между РФ и Украиной предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение миротворческой миссии на Украине. Отдельно о намерении отправить войска на Украину заявили Франция и Великобритания.