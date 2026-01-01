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"У нас уже есть положительные сигналы: $45 млрд плюс $45 млрд – это $90 млрд. А $90 млрд ближе к $115 млрд, чем 45. Поэтому мы найдем еще $25 млрд", – цитирует ТАСС Зеленского.

Он также отметил, что аналогичная сумма может понадобиться Киеву и в 2028 году.

В то же время Зеленский допустил, что 2027 год "станет вызовом" для Киева из-за возможных изменений в политическом руководстве государств Европейского союза. Политик опасается, что после выборов в ряде стран к власти придут силы, скептически относящиеся к поддержке Украины.

Встреча "коалиции желающих" в Берлине

В Берлине 19 ноября состоялся саммит "коалиции желающих". Это международное объединение 37 государств, созданное в марте 2025 года по инициативе Великобритании, Франции и Германии для координации долгосрочной помощи Киеву.

Встреча в столице ФРГ проходила непосредственно после трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Хозяин Белого дома подключился к берлинскому саммиту по телефону с борта своего самолета, а очно в дискуссиях участвовали его спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Киев и европейские лидеры заявили, что представители Европы примут участие в предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Откуда взялась арифметика "45 + 45 = 90"

Упомянутые Владимиром Зеленским цифры напрямую связаны с новым планом Еврокомиссии, который ее глава Урсула фон дер Ляйен представила 18 ноября. В пресс-релизах Брюсселя суммы указаны в евро, а не в долларах. Первые €45 млрд – это вторая половина действующей двухлетней кредитной программы ЕС на €90 млрд, которую Брюссель планирует перечислить в 2027 году при условии выполнения Киевом согласованных реформ.

Вторые €45 млрд, которые Зеленский назвал "положительными сигналами", представляют собой дополнительный заем на 2027 год. Из этой суммы до €25 млрд планируется направить на военные нужды, а до €20 млрд – на бюджетные расходы (также с привязкой к антикоррупционным реформам и верховенству права). Брюссель намерен привлечь средства на рынках капитала под гарантии общего бюджета ЕС. Окончательно инициативу рассмотрят на саммите Евросоюза 26–27 ноября.

Оставшиеся €25 млрд из общей потребности в €115 млрд партнеры рассчитывают собрать за счет союзников за пределами Евросоюза, включая Великобританию, Канаду, Норвегию и Японию. Причиной резкого роста дефицита стал пересмотр базовых расчетов. Прежние оценки ЕС исходили из того, что боевые действия завершатся к концу 2026 года.

Выборы в странах Евросоюза в 2027 году

Опасения Киева связаны с масштабным электоральным циклом, который ожидает Европу в 2027 году. Крупные национальные выборы пройдут сразу в восьми государствах ЕС, где проживает почти половина населения объединения.

Главным политическим событием станут президентские выборы во Франции, намеченные на весну 2027 года. Выборы главы государства осенью также состоятся в Словении. Кроме того, парламентские кампании пройдут в Италии, Польше, Греции, Финляндии, Эстонии и Словакии. Во многих из этих стран растущей популярностью пользуются правые и евроскептические партии, критикующие высокие траты на поддержку Украины на фоне внутренних экономических трудностей.