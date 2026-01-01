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Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Бойцы заняли выгодные рубежи и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской теробороне в районах населенных пунктов Борщевая, Бузово, Прудянка, Приколотное и Слатино Харьковской области, а также около Малой Рыбицы, Уланова, Писаревки и Толстодубова в Сумской области. Украинские формирования потеряли за сутки 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке Минобороны РФ.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику около Горожановки, Червоного Оскола и Подлимана в Харьковской области, а также около Яцковки, Маяков, Донецкого и Святогорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские формирования потеряли за сутки танк, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР около Дружковки, Славянска, Краматорска, Николаевки, Никоноровки и Николайполья. За сутки противник потерял танк, бронемашину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в ДНР в районах населенных пунктов Доброполье, Новотроицкое, Артёма, Новогригоровка, Анновка и Красноподолье, а также около Ивановки в Днепропетровской области. За сутки украинские войска потеряли восемь бронемашин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли ему поражение около Васильковки и Великомихайловки в Днепропетровской области, а также в районах Мировки, Нового Поля, Никольского, Егоровки и Широкого в Запорожской области. За сутки украинские формирования потеряли три бронемашины и 10 автомобилей.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ около населенных пунктов Запорожец, Орехов и Юрковка Запорожской области. За сутки противник потерял 15 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных наступательных действий взяли Торецкое, а бойцы группировки "Юг" – Васютинское. Оба населенных пункта находятся в ДНР.