"Необходимо усилить контроль на внешних границах ЕС, проводя тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли", – говорится в рекомендациях Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на официальном сайте этого органа в понедельник, 23 ноября 2026 года.

"Поскольку мы наблюдаем рост нетрадиционных силовых действий российских агентов в странах-членах ЕС, этот запрет является частью нашего ответа. Въезд в Европейский союз должен быть запрещен для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы", – приводятся в документе слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Рекомендации предусматривают проведение собеседований, систематическую проверку отпечатков пальцев по Шенгенской информационной системе (SIS) и внесение в SIS отметок после решений об отказе во въезде. Кроме того, государствам – членам ЕС советуют больше не признавать российские загранпаспорта старого образца без биометрии, выданные на пять лет.

Новые правила также включают более строгие меры в отношении туристических виз и поездок отдельных артистов в ЕС, а также "рекомендации по реализации запрета на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях в ЕС, где они могут выступать от имени России".

"В совокупности эти меры подчеркивают решимость ЕС оказывать постоянное политическое давление на Россию и лиц, связанных с ее агрессией, и не приемлют возвращения к прежнему положению дел до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир для Украины", – отмечается в заявлении.

В 2022 году ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, а более десяти стран Шенгенского соглашения прекратили выдачу туристических виз. Позднее ЕК запретила оформлять россиянам новые многократные шенгенские визы: для каждой поездки требуется подавать документы заново.

Еврокомиссия – исполнительный орган Евросоюза, который разрабатывает общие принципы и координирует политику внутри блока, но не может напрямую приказывать консульствам отдельных стран отказать конкретному заявителю или полностью прекратить приём документов. ЕК выпускает именно рекомендации, а не прямые приказы, потому что решения о выдаче виз и допуске иностранцев на свою территорию относятся к национальной компетенции отдельных государств – членов ЕС.