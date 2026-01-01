В Кремле назвали "уткой" сведения о предложении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, якобы переданном директором ЦРУ

"Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками", – так представитель Кремля прокомментировал в интервью информационной службе "Вести" сведения о предложении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, якобы переданном директором ЦРУ.

"Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет президент Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А, главное, исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах", – пояснил Песков.

На брифинге накануне пресс-секретарь президента заявил, что трехсторонняя встреча президентов может состояться только на завершающем этапе переговорного процесса – "для фиксации договореностей". По его словам, речь идет не о простой сделке, а о сложном урегулировании, включающем большое количество взаимосвязанных вопросов.

Директор ЦРУ посетил Москву с рабочим визитом 25 августа. Для Рэдклиффа это первое посещение российской столицы за время пребывания в должности.

Дональд Трамп заявил тогда СМИ, что США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа "может что-то получиться". Американский лидер назвал поездку главы американской разведки "отчасти рутинной" и заявил, что ему бы не хотелось никого разочаровывать.