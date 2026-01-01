В Кремле положительно оценили ход миссии в Алёшках и координацию с украинской стороной

"Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США", – сказал он "Интерфаксу".

Сама же Мелания Трамп, которая в последние дни не раз писала о миссии в X, 1 ноября указала: "Прекращение огня в Алёшках и прилегающих территориях Херсонской области обеспечило жителям возможность уехать, доступ к еде, чистой воде, лекарствам, а также обновленное чувство собственного достоинства без постоянной угрозы атаки. Пусть Алёшки станут стартовой точкой для длительного мира".

Ранее сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в одном из оздоровительных центров Кубани для эвакуированных подготовили пункт временного размещения. Их встретили волонтеры, которые помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к прекращению боевых действий не только на отдельных участках фронта, но и по всей линии соприкосновения на постоянной основе.

Вместе с Алёшками

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там оставались около 2000 человек, у которых нет электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ заявило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Основная часть миссии проходила 30 октября. Для добровольного выезда людей было приготовлено 25 автобусов на 750 мест. Предусмотрен был также транспорт для лежачих (на 30 мест), девять машин скорой помощи. Их сопровождали более 50 медработников.

Остающимся жителям переданы несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечала Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп.