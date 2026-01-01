Кулбергс заявил, что вопрос границ нужно рассматривать комплексно – с учетом безопасности и возможного перераспределения потоков людей между странами Балтии. По его словам, балтийским государствам нужен согласованный подход, сообщает Delfi.

Глава МВД Латвии Янис Домбрава поддержал идею закрытия пунктов пропуска на границе с Россией, но подчеркнул, что сначала правительство должно прийти к единому пониманию. "Новое правительство было утверждено совсем недавно. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что все КПП на границе с Россией закроются с 1 декабря. По его словам, решение принято после попытки поджога здания оборонного предприятия Threod Systems; власти связали инцидент с частью "масштабной гибридной войны" против Европы.