В МИД России объяснили повышение пошлин на товары из недружественных стран

По его словам, уже давно сформирован и действует отлаженный межведомственный механизм, который оперативно вырабатывает решения для поддержки отечественных производителей и экспортеров. Также эти меры представляют собой ответ на враждебные действия в отношении российских физических и юридических лиц.

"Такие решения могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие", – цитирует слова дипломата ТАСС 14 ноября 2026 года.

Биричевский подчеркнул, что меры принимают после всестороннего анализа с участием всех заинтересованных органов власти и бизнеса, чтобы избежать негативного влияния на внутренний рынок. Он напомнил, что санкционная политика со стороны недружественных государств, в том числе стран Евросоюза, продолжается не первый год. За это время правительство реализовало комплекс шагов для устойчивости российской экономики.

В России действуют повышенные ввозные таможенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран, введенные в качестве ответных мер на западные санкции на основании постановления правительства РФ от 7 декабря 2022 года. Перечень продукции с повышенными ставками регулярно расширяется и корректируется. Помимо пошлин, кабмин применяет квоты на импорт и экспорт отдельных видов товаров.

Последние изменения и актуальные ставки