В МИД России объяснили повышение пошлин на товары из недружественных стран

По его словам, уже давно сформирован и действует отлаженный межведомственный механизм, который оперативно вырабатывает решения для поддержки отечественных производителей и экспортеров. Также эти меры представляют собой ответ на враждебные действия в отношении российских физических и юридических лиц.
"Такие решения могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие", – цитирует слова дипломата ТАСС 14 ноября 2026 года.
Биричевский подчеркнул, что меры принимают после всестороннего анализа с участием всех заинтересованных органов власти и бизнеса, чтобы избежать негативного влияния на внутренний рынок. Он напомнил, что санкционная политика со стороны недружественных государств, в том числе стран Евросоюза, продолжается не первый год. За это время правительство реализовало комплекс шагов для устойчивости российской экономики.
В России действуют повышенные ввозные таможенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран, введенные в качестве ответных мер на западные санкции на основании постановления правительства РФ от 7 декабря 2022 года. Перечень продукции с повышенными ставками регулярно расширяется и корректируется. Помимо пошлин, кабмин применяет квоты на импорт и экспорт отдельных видов товаров.
Последние изменения и актуальные ставки
- С 15 июня 2026 года установлена ставка 35% на пальмовое масло и его фракции (исключение сделано для Венгрии и Словакии).
- В конце сентября 2026 года для ввоза ряда БАДов из недружественных стран установлена повышенная ставка в размере 35% от таможенной стоимости. Как и в случае с пальмовым маслом, исключение из этого правила сделано для продукции из Венгрии и Словакии.
- С 11 ноября 2026 года вступили в силу повышенные ставки на крепкий алкоголь из недружественных стран – пошлины были повышены до 35%, но не менее €5 за литр. Исключение составила лишь одна подкатегория – прочие спиртовые настойки из винограда в сосудах емкостью более двух литров: для них ставка осталась на прежнем уровне. Минсельхоз также заявлял о планах дополнительно увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до конца 2026 года (ранее ставки уже поднимались).