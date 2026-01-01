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В МИД России объяснили повышение пошлин на товары из недружественных стран

Повышение ввозных пошлин на продукцию из недружественных стран является частью ответа России на западные санкции. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Ответ России на санкции включает повышение таможенных пошлин для продукции недружественных стран

(Иллюстрация)

©Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

По его словам, уже давно сформирован и действует отлаженный межведомственный механизм, который оперативно вырабатывает решения для поддержки отечественных производителей и экспортеров. Также эти меры представляют собой ответ на враждебные действия в отношении российских физических и юридических лиц.

"Такие решения могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие", – цитирует слова дипломата ТАСС 14 ноября 2026 года.

Биричевский подчеркнул, что меры принимают после всестороннего анализа с участием всех заинтересованных органов власти и бизнеса, чтобы избежать негативного влияния на внутренний рынок. Он напомнил, что санкционная политика со стороны недружественных государств, в том числе стран Евросоюза, продолжается не первый год. За это время правительство реализовало комплекс шагов для устойчивости российской экономики.

В России действуют повышенные ввозные таможенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран, введенные в качестве ответных мер на западные санкции на основании постановления правительства РФ от 7 декабря 2022 года. Перечень продукции с повышенными ставками регулярно расширяется и корректируется. Помимо пошлин, кабмин применяет квоты на импорт и экспорт отдельных видов товаров.

Последние изменения и актуальные ставки

  • С 15 июня 2026 года установлена ставка 35% на пальмовое масло и его фракции (исключение сделано для Венгрии и Словакии).
  • В конце сентября 2026 года для ввоза ряда БАДов из недружественных стран установлена повышенная ставка в размере 35% от таможенной стоимости. Как и в случае с пальмовым маслом, исключение из этого правила сделано для продукции из Венгрии и Словакии.
  • С 11 ноября 2026 года вступили в силу повышенные ставки на крепкий алкоголь из недружественных стран – пошлины были повышены до 35%, но не менее €5 за литр. Исключение составила лишь одна подкатегория – прочие спиртовые настойки из винограда в сосудах емкостью более двух литров: для них ставка осталась на прежнем уровне. Минсельхоз также заявлял о планах дополнительно увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до конца 2026 года (ранее ставки уже поднимались).

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Метки: МИД РФ пошлины
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