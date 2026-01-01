"Власти Литвы не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории России, в том числе по Калининградской области", – написал он в соцсети X.

Вечером в субботу в Калининградской области объявляли режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, система оповещения в Неманском районе среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. По его словам, специалисты провели проверки, угрозы не выявили.

Накануне налету БПЛА подверглась Ленинградская область. За время атаки дронов в небе над регионом было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов. Два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака была совершена в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях (около 5,5 км) от российской границы. Эвакуация экипажу не понадобилась, к атакованному сухогрузу подошло спасательное судно.

Беспрозванных сообщил, что специалисты оценивают ситуацию, и заверил, что угрозы для снабжения Калининградской области нет.

Пресс-секретарь Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен на брифинге в Хельсинки заявил, что Украина, вероятнее всего, причастна к атаке беспилотников на российский грузовой корабль в международных водах Финского залива.