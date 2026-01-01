Оппозиционные партии предупреждают о риске втягивания страны в конфликт. Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Париж "ни при каких обстоятельствах не должен становиться стороной конфликта на Украине". Председатель комитета Сената по обороне и вооруженным силам Седрик Перрен обвинил президента Эмманюэля Макрона в пренебрежении к парламенту, отметив, что правительство хотя бы должно было уведомить профильные комитеты или руководителей палат.

Статья 35 Конституции Франции обязывает правительство уведомить парламент о военном вмешательстве за рубежом не позднее трех дней от начала операции. Если оно длится более четырех месяцев, продление требует одобрения парламентариев.

Париж настаивает, что миссии без участия в боевых действиях под эту норму не подпадают. Ранее Рюфо назвала "абсурдными" утверждения о непосредственном участии французских военнослужащих в конфликте на Украине. Депутат от "Непокоренной Франции" Бастьен Лашо предупредил: "Если эти военнослужащие окажутся вовлечены в боевые действия, Франция будет находиться в состоянии войны с Россией без единого голосования в парламенте. Не правительству решать, что является военным вмешательством".

Французское военное присутствие на Украине

Во вторник, 17 ноября 2026 года, Рюфо заявила во время правительственного часа в нижней палате парламента, что на Украине работает французская военная координационная структура. По ее словам, такая группа позволяет проводить целевые обучающие мероприятия, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Чиновница подчеркнула, что численность французских военных на Украине "весьма ограничена", они находятся очень далеко от линии соприкосновения и не принимают участия в боевых действиях.

Рюфо напомнила, что Париж давно поставляет Киеву артиллерию, боевую авиацию, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также много лет занимается подготовкой военнослужащих ВСУ.

На следующий день Рюфо уточнила, что французские военные, занимающиеся обучением личного состава ВСУ и обслуживанием вооружения на Украине, работают в составе миссии при посольстве республики. По ее словам, в штате миссии числятся несколько военнослужащих и экспертов, в том числе инженеры, которые "могут приезжать и время от времени заниматься техническим обслуживанием сложной техники, например, самолетов Mirage или САУ Caesar, а также проводить целевую подготовку по работе с определенной техникой".

До этого радиостанция RFI со ссылкой на несколько источников сообщила, что французские военнослужащие как минимум с лета 2026 года тайно действуют на территории Украины, обучают личный состав и занимаются техобслуживанием военной техники.