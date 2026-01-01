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Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года, доложили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали об улучшении положения российскими военными и потерях противника за последние сутки.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Бойцы группировки "Центр" также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Красноподолье, Белозерское, Доброполье и Рубежное в ДНР и вблизи Андроновки в Днепропетровской области. За сутки украинские формирования потеряли свыше 390 человек, две бронемашины, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", самоходную артиллерийскую установку и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское и Малиновка в Днепропетровской области, а также около Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области. За сутки украинские войска потеряли более 345 военнослужащих, танк, две бронемашины и девять автомобилей.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Подразделения группировки "Север" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) и украинской теробороне в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Перше Травня, Писаревка, Уланово и Хотень в Сумской области, а также вблизи Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного в Харьковской области. За сутки противник потерял до 260 военнослужащих, бронемашину и пять автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и украинской теробороне около Балаклеи, Весёлого и Подлимана в Харьковской области, а также в районах Донецкого, Крымков, Маяков и Святогорска в ДНР. Суточные потери противника – более 210 человек, бронемашина, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ и украинской теробороне около Краматорска, Славянска и ряда других населенных пунктов ДНР. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих, бронетранспортер, 29 автомобилей и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение ВСУ и украинской морской пехоте в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Малокатериновка, Юльевка Запорожской области и города Херсона. За сутки противник потерял до 40 военнослужащих, 19 автомобилей, гаубицу и три станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне в Минобороны РФ доложили, что подразделения группировки "Север" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях и взяли под контроль населенный пункт Кудиевка. Бойцы группировки "Юг" заняли Першомарьевку в ДНР.