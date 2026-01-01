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Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Бойцы группировки также нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) около Подгавриловки Днепропетровской области, вблизи Новорозовки и Одаровки в Запорожской области. За сутки противник потерял свыше 215 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и пять автомобилей, указывается в сводке Минобороны РФ.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Подразделения группировки "Север" улучшили свое тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Дергачи, Лютовка и Мартовое. В Сумской области – около Битицы, Вакаловщины и Радьковки. За сутки украинские формирования потеряли свыше 175 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ и украинской теробороне в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР). За сутки противник потерял более 200 военнослужащих, бронемашину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в ДНР около Дружковки, Краматорска, Новосёловки, Славянска и Черевковки. За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" продолжили активные наступательные действия и нанесли поражение противнику в ДНР в районах населенных пунктов Курицыно, Новоиверское, Очеретино и Сергеевка. Суточные потери украинских вооруженных формирований – более 335 военнослужащих, четыре бронемашины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и две станции радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ и украинской теробороне около Преображенки в Запорожской области и города Запорожье. За сутки противник потерял до 30 человек, танк, бронемашину, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Удары по целям на Украине

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и запуска дронов, а также пунктам дислокации украинских формирований в 142 районах.

За неделю под российский контроль перешли несколько населенных пунктов в зоне спецоперации. Как доложили в Минобороны РФ 13 ноября, это Никольское в Сумской области, Котовка в Харьковской области, Шиловка в ДНР, Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.