Сейчас запрет избираться главой региона более двух сроков подряд действует только в Якутии и Севастополе: еще в 2021 году федеральный закон № 414-ФЗ предоставил регионам право самостоятельно определять число сроков главы. Если поправку примут, действующий глава Айсен Николаев, который руководит республикой с 2018 года и в 2023 году избрался на второй срок, сможет баллотироваться снова в 2028 году.

Второй блок поправок закрепляет в конституции материковую и островную части республики и относит территории отдельных районов к сухопутным территориям Арктической зоны России. Формулировка "территориальная целостность" пришла из 1990-х, объяснил "Ведомостям" политолог Алексей Макаркин: тогда регионы подчеркивали свою государственность, подписывали договоры с федеральным центром и включали в конституции положения квазигосударственного типа, то есть описывающие регион почти как самостоятельное государство.

Конституционные нормы республики приводят в соответствие с федеральным законодательством, в том числе по требованию надзорных органов, пояснили в Ил Тумэне. Перед принятием поправок пройдут обязательные публичные слушания, их дата пока не назначена.

В 2021 году Путин разрешил главам регионов избираться более двух сроков подряд. В документе закрепляется единое название должности, занимаемой главой каждого региона России.