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Япония может ужесточить санкции против России после визита Путина на Итуруп

Японские власти считают визит российского лидера на остров серьезным вызовом своей позиции по территориальному вопросу. В связи с этим правительство Японии рассматривает возможность усиления санкций против РФ.

Введение дополнительных ограничительных мер против России рассматривается как один из вариантов ответа на визит Путина на Итуруп, санкции еще не утверждены, сообщило японское общественное телевидение NHK в пятницу, 14 августа 2026 года.

Президент России Владимир Путин посетил Итуруп в рамках поездки в Сахалинскую область накануне, 13 августа. Это первый визит Путина на один из четырех островов, принадлежность которых оспаривает Япония.

Япония выразила России протест из-за поездки. Японский МИД вызвал посла РФ в Токио Николая Ноздрева. Дипломат заявил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в очередной раз заявил, что Токио рассматривает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи как свои "северные территории".

Почему Итуруп имеет такое значение

Итуруп – крупнейший остров Курильской гряды и один из четырех островов ее южной части, на которые претендует Япония. В японской официальной терминологии эта территория называется "северными территориями". Помимо Итурупа, Токио оспаривает принадлежность Кунашира, Шикотана и группы небольших островов Хабомаи.

Территориальный спор уходит корнями в XIX век. По Симодскому трактату 1855 года Итуруп и Кунашир отошли Японии, тогда как остальные Курильские острова признавались российскими. После Второй мировой войны южная часть Курил вошла в состав СССР.

Япония впоследствии стала оспаривать принадлежность четырех островов, утверждая, что они не должны подпадать под отказ от Курильских островов, зафиксированный в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. Россия, напротив, считает современный российский суверенитет над островами результатом законных итогов Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония восстановили дипломатические отношения. В то же время территориальный вопрос десятилетиями оставался главным препятствием для заключения между Москвой и Токио мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Как отношения между РФ и Японией испортились после 2022 года

До 2022 года Москва и Токио продолжали искать компромисс. В частности, обсуждалась возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах – в сферах рыболовства, переработки, инфраструктуры, энергетики, строительства, экологии и туризма.

После начала российской специальной военной операции ситуация резко изменилась. 21 марта 2022 года МИД РФ объявил о прекращении переговоров с Японией по мирному договору. Москва также вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Российское решение было принято в ответ на присоединение Токио к санкционной политике против России.

В сентябре 2022 года Россия прекратила действие соглашений об облегченных поездках на Южные Курилы для бывших японских жителей островов. До этого программа действовала с 1992 года: за три десятилетия на островах побывали около 20 тыс. японцев, а около 10 тыс. жителей островов посетили Японию.

В результате прекратились не только переговоры о мирном договоре, но и значительная часть гуманитарных и экономических механизмов, которые Москва и Токио постепенно выстраивали на протяжении предыдущих десятилетий.

Японские санкции против России

Япония присоединилась к санкционной политике западных стран весной 2022 года. Ограничения затронули российских политиков, чиновников, банки, компании и экспортные операции. По подсчетам ТАСС, уже к февралю 2023 года Япония ввела 2206 санкционных мер против российских физических и юридических лиц.

Токио продолжал расширять санкционные списки и в последующие годы. Москва в ответ вводила собственные ограничения против японских граждан и организаций. В частности, Россия неоднократно расширяла список японских граждан, которым запрещен въезд в страну.

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Метки: антироссийские санкции Курилы Япония
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