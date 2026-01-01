Apple готовит большую ИИ-модель специально для Китая

Разработка ведется в партнерстве с Alibaba, китайский IT-гигант обеспечивает поддержку и в обучении модели.

Набор ИИ-инструментов Apple Intelligence, как ожидается, выйдет в Китае в ближайшие месяцы после очередного обновления iOS. Ориентировочно релиз iOS 27 состоится в середине – второй половине сентября.

Apple и Alibaba не ответили на запросы о комментариях.

Благодаря партнерству с китайской компанией Apple, по-видимому, станет первой зарубежной фирмой, использование проприетарной ИИ-модели которой в Китае одобрено официальным Пекином.

В сотрудничестве с Alibaba

Сотрудничество Apple и Alibaba было впервые подтверждено в феврале 2025 года. Тогда Джозеф Цай рассказал, что Apple будет использовать ИИ китайской компании для своих смартфонов на китайском рынке.

"Они поговорили с несколькими компаниями в Китае. В конце [концов] они решили делать бизнес с нами", – указал Цай.

В июле 2026 года Государственная канцелярия интернет-информации КНР дала добро сервису Apple на основе генеративного ИИ. Это расчистило путь для применения Apple Intelligence в смартфонах компании для китайского рынка. В набор Apple Intelligence входит модель Qwen от Alibaba, сервис также будет включать технологии Baidu.

На прошлой неделе Apple опубликовала на китайском языке гайд для владельцев Mac – в нем рассказывается, как настроить подключение Qwen к Siri и Writing Tools. Правда, потом Apple этот гайд удалила без каких-либо пояснений.

Недостаток ИИ-опций для iPhone в Китае считают одним из важных факторов, негативно отражающихся на продажах смартфонов Apple на этом ключевом рынке – местные пользователи отдают предпочтение китайским брендам, предлагающим встроенные ИИ-ассистенты.

О работе Apple над добавлением ИИ-функций в свои продукты подробно писал в "Профиле" Виктор Сергеев.