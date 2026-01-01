Как передает "Интерфакс", цель миссии – изучить состав поверхности и околопланетного пространства, оценить геологическую историю Меркурия, исследовать химические свойства, внутреннюю структуру и происхождение магнитного поля, а также его взаимодействие с солнечным ветром. Отдельная задача – картировать распространенность водородсодержащих соединений и залежей водяного льда в полярных районах.

Запущенный в 2018 году комплекс состоит из двух орбитальных модулей, созданных Европой и Японией. Они разделятся примерно через 18 дней. Оба зонда, оснащенные термозащитой для работы вблизи Солнца, будут изучать планету от границ ее магнитного поля до структуры массивного железного ядра.

"Меркурий – это планета земной группы, о которой мы знаем меньше всего", – заявил Герайнт Джонс, научный руководитель проекта BepiColombo в ESA.

Сбор данных аппаратом может пролить свет на особенности формирования Солнечной системы.

Как устроена миссия BepiColombo и почему полет занял восемь лет

BepiColombo стал первым совместным межпланетным проектом Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Станция получила название в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Бепи Коломбо, который в 1970-х годах разработал методику использования гравитационных маневров для полетов к внутренним планетам Солнечной системы.

Старт состоялся в октябре 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Во время межпланетного перелета научные зонды были состыкованы с перелетным модулем MTM, оснащенным ионными двигателями. Перед выходом на орбиту этот блок отделился, оставив у планеты два самостоятельных аппарата – европейский планетарный орбитер MPO и японский магнитосферный зонд Mio.

Несмотря на относительную близость Меркурия к Земле, путь к нему занял более восьми лет. Чтобы затормозить перед выходом на орбиту и не пролететь мимо цели под действием мощного притяжения Солнца, комплекс выполнил девять гравитационных маневров – один у Земли, два у Венеры и шесть у самого Меркурия.

Кто изучал Меркурий до BepiColombo

Близость к Солнцу, мощная радиация и резкие перепады температур – от плюс 430°C на дневной стороне до минус 180 °C на ночной – долгое время затрудняли отправку аппаратов к этой планете. До нынешней миссии Меркурий с близкого расстояния изучали только два зонда американского агентства NASA, причем лишь один из них работал на его орбите.

Первопроходцем стал Mariner 10, который в 1974–1975 годах совершил три пролета мимо планеты без выхода на орбиту и сфотографировал около 45% ее поверхности. Аппарат также впервые зафиксировал у Меркурия наличие собственного магнитного поля и разреженной экзосферы.

Первым искусственным спутником планеты стал зонд MESSENGER, вышедший на ее орбиту в марте 2011 года. За четыре года работы он составил полную карту рельефа, изучил состав коры и подтвердил гипотезу о существовании водяного льда в постоянно затененных кратерах у полюсов. Миссия завершилась в апреле 2015 года управляемым столкновением аппарата с поверхностью планеты.

Ранее научная команда инструмента MIXS на борту миссии BepiColombo представила первые рентгеновские изображения Крабовидной туманности.