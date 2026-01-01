"Мы ждали восемь лет для того, чтобы провести первые замеры при помощи MIXS, и мы рады тому, что он великолепно работает в космосе. Детектор не пострадал от действия космической радиации во время полета BepiColombo к Меркурию, ни на одном из полученных нами снимков мы не обнаружили засветов и других возможных проблем", – заявила руководитель проекта MIXS Эмма Банс, чьи слова приводит пресс-служба британского Лестерского университета.

По словам ученых, в ближайшие месяцы они планируют завершить подготовительные работы и калибровку спектрометра, чтобы перейти к исследованию геологического и химического состава поверхности Меркурия. MIXS – высокочувствительный рентгеновский спектрометр, созданный международной группой для регистрации рентгеновского свечения поверхности планеты, по спектру которого можно судить о составе горных пород.

Первые проверки прибора начались осенью 2026 года, когда от BepiColombo отделился транспортный модуль MTM, закрывавший обзор MIXS и другим научным системам на двух зондах миссии – европейском MPO и японском MMO. Для оценки работы детектора команда получила детальные снимки одной из самых ярких рентгеновских целей на небе – Крабовидной туманности. Анализ подтвердил исправность ключевых узлов и то, что MIXS успешно перенес восьмилетний перелет к Меркурию под воздействием космических лучей и солнечных частиц.

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, а также самая маленькая из ее планет: средний диаметр небесного тела составляет 4800 км (объем планеты составляет менее 6% от объема Земли). Меркурий – одна из самых трудных целей для полетов из-за близости к Солнцу, до сегодняшнего дня планета изучалась двумя миссиями NASA в 1975 и 2004 годах.

BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и японского JAXA, запущенный в 2018 году. После восьмилетнего перелета и шести гравитационных пролетов мимо Меркурия 21 ноября 2026 года аппарат выходит на полярную орбиту вокруг планеты. В декабре 2026 года он разделится на два самостоятельных спутника (MPO и Mio), которые с апреля 2027 года начнут детальное изучение поверхности, недр и магнитосферы Меркурия.

В создании части бортовых приборов участвовали российские специалисты: ученые Института космических исследований РАН помогли разработать комплекс MGNS из двух нейтронных спектрометров, которые должны выяснить, есть ли вода в полярных кратерах планеты и каковы ее возможные источники.