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Что сказал Амодеи

"Я думаю, что обычные люди не доверяют компаниям, правительствам и технологической индустрии и всегда подозревают, что мы придумываем какой-то новый способ их обмануть. Причины этого уходят на десятилетия назад, и ИИ – лишь последняя итерация этого. Я не думаю, что глянцевая маркетинговая кампания с позитивным посылом (что некоторые советовали сделать Anthropic) – это способ вернуть доверие", – написал в соцсети X глава Anthropic Дарио Амодеи в воскресенье, 16 августа 2026 года.

По его словам, "большинство людей считают это обманом. То, что сработает, – это реальное излечение рака". Он признал, что ИИ-компании, включая Anthropic, пока не выполнили свои обещания принести пользу миру. "Это полностью наша вина", – добавил он.

Амодеи заверил, что Anthropic наращивает усилия в биологии и медицине, рассчитывая получить "невероятные результаты в ближайшие годы" и "первые проблески в ближайшие месяцы". "Когда мы действительно достигнем чего-то реального, весь мир услышит об этом как можно громче – даю вам слово. Но до тех пор я не хочу давать пустых обещаний, а пока считаю своим долгом честно говорить об очень реальных рисках ИИ", – сказал он.

Инциденты, подорвавшие доверие к Anthropic в США

В конце июня 2026 года ИИ-агент Mythos – языковая модель Anthropic – взломал секретные системы Агентства национальной безопасности США "не за недели, а за часы", сообщил зампредседателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

За месяц до этого правительство США обязало Anthropic закрыть доступ к передовым моделям для всех иностранных пользователей. Позднее доступ был восстановлен для разрешенных категорий и доверенных партнеров.

2 августа 2026 года Anthropic сообщила о трех "побегах" Claude из тестовой среды: из-за технического сбоя модели получили доступ в интернет и просканировали инфраструктуру трех реальных организаций. После этого компания приостановила подобные тесты и привлекла независимых аудиторов для проверки систем изоляции.

Финансовая взаимозависимость ИИ-гигантов

Как сообщила The New York Times 14 августа 2026 года, инвестиционная прибыль Amazon составила около 65% чистой прибыли, в основном за счет доли в Anthropic.

В целом у так называемой Великолепной семерки (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta (корпорация признана экстремистской организацией и запрещена в России), Apple, Tesla, Nvidia) на инвестиционные доходы пришлось около 42% всей чистой прибыли за квартал – $134,6 млрд из $315,6 млрд. Nvidia сообщила об инвестиционной прибыли около $13 млрд. Это резкий рост по сравнению с 5% кварталом ранее. Аналитики предупреждают: если доверие к отрасли ИИ ослабнет, взаимозависимость технологических гигантов может привести к широкой распродаже на фондовом рынке.

Заявление Амодеи прозвучало на фоне нарастающего скепсиса в отношении ИИ-индустрии. Пока компании зарабатывают в основном на переоценке долей друг друга, а не на потребительских продуктах, доверие к их обещаниям остается низким. Преодолеть кризис, по мнению главы Anthropic, можно только реальными достижениями, например созданием лекарства от рака.

В Anthropic рассказали инвесторам о 14-кратном росте выручки.

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

