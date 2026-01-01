OpenAI добилась удвоения выручки с начала года

В последние месяцы рост выручки OpenAI ускорился. По сведениям источников, этому компания обязана в том числе подъемом сегмента ПО для написания кода с использованием ИИ. Впрочем, создатели ChatGPT могут похвастаться повышением выручки и от продажи подписок, и от рекламы.

В OpenAI от комментариев отказались.

Накануне, 13 августа, в OpenAI назначили Дали Раджича директором по выручке (Chief Revenue Officer) вместо Дениз Дрессер. В сообщении об этом в том числе указывалось: "Наши продукты теперь достигают более миллиарда активных пользователей еженедельно и более двух миллионов компаний – вдвое больше, чем год назад".

"Сейчас мы находимся в точке перелома: следующее поколение моделей изменит не только то, как делается та или иная работа, но то, как функционируют компании. Дали построит такую систему, которая необходима для масштабирования в этой новой фазе", – добавляют в OpenAI.

По сведениям Bloomberg, во внутреннем объявлении о назначении сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман заявил, что в июле выручка в годовом выражении выросла более чем на 20% по сравнению с июнем.

Немногим ранее, 21 июля, в OpenAI отчитались о резком подъеме спроса на свои ИИ-агенты, чему способствовал выход ChatGPT Work.

OpenAI агрессивно борется за привлечение бизнес-клиентов с конкурентами из Anthropic. Ту долгое время воспринимали как андердога, однако со временем она добилась впечатляющих результатов – в мае Anthropic сообщала, что ее выручка в годовом выражении превысила $47 млрд. В Bloomberg предупреждают, что у компаний может быть различный подход к оценке выручки, поэтому сравнивать их напрямую не стоит.

Обе компании представили необходимые для регистрации IPO данные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), эти данные остаются конфиденциальными. Сроки их выхода на IPO пока неясны, но в Anthropic ориентируются на октябрь.