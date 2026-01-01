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По словам исследователей, действующие системы очистки воды от урана-238 и других радионуклидов опираются на дорогие мембраны и сложное оборудование, которое требует специального обслуживания. Это подталкивает ученых к поиску природных сорбентов, способных надежно связывать радиоактивные атомы и не отдавать их обратно в окружающую среду, пишет ТАСС.

Чтобы оценить перспективы таких материалов, российская команда сравнила, как уран-238 взаимодействует с целлюлозой, полученной из пшеницы, ржи, овса, бурых водорослей Белого моря и борщевика Сосновского.

"Хотя целлюлоза из борщевика поглотила не так много урана-238, как полимер из овса, она прочнее удерживала загрязнитель, не давая ему вернуться в воду. Так, даже при длительном последующем выдерживании в соляной кислоте целлюлоза из борщевика высвободила всего 3,3% урана, тогда как из овса – 47% его атомов. Это говорит о том, что борщевик – более перспективное сырье для получения сорбента", – отметила Кочева.

Исследователи предполагают, что сорбент из борщевика лучше удерживает уран за счет высокой пористости и большой площади поверхности целлюлозы, получаемой из этого растения. В перспективе это позволит утилизировать заросли борщевика с пользой для экологии, подытожили ученые.

Чем опасен борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение семейства зонтичных. В середине XX века его активно культивировали в СССР как перспективную силосную культуру для сельского хозяйства, но вскоре выяснилось, что растение легко дичает и агрессивно вытесняет местную флору.

Главная угроза для человека заключается в прозрачном соке сорняка, который содержит светочувствительные соединения – фуранокумарины. При попадании на кожу и последующем воздействии солнечного ультрафиолета они вызывают глубокие фотохимические ожоги, а при контакте с глазами могут привести к потере зрения.

Сегодня это растение признано опасным инвазивным сорняком и захватило огромные территории в европейской части России. В ряде регионов страны для землевладельцев введены крупные штрафы за непринятие мер по уничтожению его зарослей.

Для безопасной и эффективной борьбы с растением российские инженеры разрабатывают специальную технику. Например, в Нижегородской области создали роботизированный комплекс из двух машин (мульчера и опрыскивателя), который позволяет расчищать территории без риска для здоровья людей.

Откуда в воде берется уран-238 и в чем его вред

Уран-238 – наиболее распространенный в земной коре изотоп урана. В природные водоемы и грунтовые воды он попадает при вымывании из горных пород, а также со стоками предприятий горнодобывающей, металлургической и атомной промышленности.

Главная опасность этого элемента для живых организмов связана не столько с его слабой радиоактивностью, сколько с высокой химической токсичностью как тяжелого металла. Попадая в тело с питьевой водой, соединения урана-238 накапливаются в тканях и вызывают серьезные поражения почек и печени.

Из-за длительного периода полураспада этот радионуклид не распадается в экосистемах самостоятельно. Поэтому его своевременное удаление из промышленных сбросов и природных источников остается одной из ключевых задач экологической безопасности.

Как работают сорбенты на основе целлюлозы

Сорбенты – это твердые или жидкие материалы, способные избирательно поглощать из газов и жидкостей различные примеси. В отличие от классических механических фильтров, они не просто задерживают крупные частицы, а связывают загрязнители на молекулярном уровне.

Растительная целлюлоза привлекает разработчиков очистных систем своей доступностью и разветвленной пористой структурой. При специальной химической обработке на поверхности ее волокон формируются активные функциональные группы, которые притягивают ионы металлов и прочно удерживают их внутри каркаса.

Дополнительное преимущество таких биоматериалов – экологичность. После использования отработанный растительный поглотитель проще подвергнуть безопасному сжиганию или переработке, чтобы выделить сконцентрированный металл и сократить объем токсичных отходов.