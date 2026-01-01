Соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС продлено до 2030 года, подтвердили в NASA

"В целях обеспечения дальнейшей безопасной работы Международной космической станции, защиты жизней астронавтов и сохранения присутствия США в космосе NASA и российская госкорпорация Роскосмос согласились продолжить перекрестные полеты на американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах»", – сообщил в среду, 11 ноября 2026 года, ТАСС представитель агентства Джошуа Финч.

По его словам, такие полеты обеспечивают присутствие на МКС экипажей, подготовленных к выполнению ключевых работ по техническому обслуживанию и выходам в открытый космос.

Финч подчеркнул, что соглашение служит страховкой на случай внештатных ситуаций: "Проблемы с конкретным кораблем, серьезные медицинские вопросы у членов экипажа или чрезвычайная ситуация на борту, требующая досрочного возвращения на Землю экипажа и закрепленного за ним корабля".

Он добавил, что документ не предполагает взаимных расчетов и включает доставку экипажей на станцию и обратно, полную поддержку миссий, предполетную подготовку и тренировки, управление полетами, а также посадку и поисково-спасательные мероприятия.

"Что касается сведения станции с орбиты, то на недавних брифингах для журналистов мы говорили, что ориентируемся на 2030 год, но никаких технических трудностей, которые препятствовали бы ее более длительной эксплуатации, нет", – подчеркнул представитель NASA.

В конце октября глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российско-американская программа перекрестных полетов к МКС продлена до 2030 года по просьбе американской стороны. Тогда же он уточнил, что затопление МКС может произойти в 2031-2032 годы.

В июле Баканов сообщил, что Роскосмос и NASA договорились о продлении работы станции до 2030 года и намерены продолжить координацию и обмен техническими аспектами своих будущих орбитальных станций. Первый модуль Российской орбитальной станции планируется запустить в 2028 году.

Кроме российских "Союзов" и "Прогрессов" экипажи и грузы на МКС в настоящее время доставляют корабли Crew Dragon (экипажи, в том числе с российскими космонавтами) и Cargo Dragon (грузы) компании SpaceX. Кроме того, разовые полеты совершили автоматический грузовой корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman и пилотируемый Starliner компании Boeing.