"Погребение Дмитрия Ивановича Донского – это первое княжеское захоронение XIV века, которое стало доступно для археологического изучения в целостном виде", – приводятся в среду, 19 августа 2026 года, слова ученого на сайте академии наук.

"Это интереснейший, важнейший объект, который заключает в себе информацию, имеющую символическое значение для нашей культуры. Это в определённом смысле огромный шаг в изучении Московской Руси XIV века, Куликовской эпохи – интереснейшего периода нашей истории, который оставил очень мало материальных остатков", – подчеркнул Николай Макаров.

Директор Института археологии уточнил, что кроме захоронения Дмитрия Донского обнаружено еще два саркофага из белого камня – отца Донского Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки.

По словам академика, большинство подобных погребений в древнерусских соборах были разрушены или плохо документированы, а кости неоднократно изымались в различные периоды, включая советское время.

Также ученые намерены восстановить детали погребального обряда и получить более достоверные знания о культуре Московской Руси XIV века. Для этого к работе планируется привлечь специалистов разных направлений, включая историков, искусствоведов и реставраторов.

Накануне стало известно, что в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружены фрагменты мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Их подлинность подтверждена комплексом исторических, археологических и антропологических исследований.

Князь Дмитрий Донской (1350–1389) – великий князь Московский и Владимирский. Он известен победой в Куликовской битве в 1380 году, которая стала первым крупным шагом к освобождению Руси от ордынского ига. При нем был построен белокаменный Кремль в Москве. Скончался в возрасте 39 лет, приняв схиму.

Причислен к лику святых Русской православной церковью в 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси, на Поместном соборе РПЦ. Основанием послужили «большие заслуги перед Церковью и народом Божьим», прежде всего победа в Куликовской битве (1380 год).