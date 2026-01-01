"Обычный картофельный крахмал тоже обладает свойствами к пленкообразованию, но не такими выраженными. Мы установили параметры низкочастотной ультразвуковой обработки, которые делают крахмал более вязким и пластичным. Он становится более плотным и тянущимся в матрице, то есть именно таким, какой нужен для производства биоразлагаемых эластичных пленок", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В вузе пояснили, что, в отличие от химических методов воздействия, новая технология основана на применении низкочастотного ультразвука, который изменяет структуру крахмального зерна и позволяет целенаправленно управлять его свойствами.

"Ультразвуковое воздействие меняет соотношение амилозы и амилопектина, то есть двух структурных биополимеров крахмала, которые и влияют на его свойства. Оказалось, что увеличение доли амилопектина (при обработке до 25 минут) дает сырью характеристики, идеальные для применения в пленках", – рассказал доцент ЮУрГУ Артем Малинин.

Ученые также рассматривают возможность применения разработки для производства формованных биоразлагаемых изделий из растительного сырья и отходов сельскохозяйственного производства, добавили в университете.

Как ультразвук меняет структуру крахмала без химии

В основе разработки российских исследователей лежит сонохимия – направление науки, изучающее воздействие мощных акустических колебаний на свойства веществ. При обработке водной суспензии низкочастотным ультразвуком в жидкости возникает эффект кавитации. Микроскопические пузырьки газа стремительно образуются и схлопываются, создавая локальные импульсы высокого давления и температуры.

Эти физические микроудары расщепляют плотные оболочки крахмальных зерен без добавления агрессивных кислот, щелочей или синтетических пластификаторов. Природный крахмал состоит из двух полисахаридов – линейной амилозы и разветвленного амилопектина. В необработанном виде пленки на его основе получаются слишком ломкими и быстро размокают при контакте с водой.

Ультразвуковая обработка перестраивает соотношение этих биополимеров и делает массу однородной и тягучей. В результате сырье приобретает механическую прочность и гибкость, необходимые для промышленного формования, оставаясь при этом полностью безопасным для пищевой продукции.

Какое место крахмал занимает среди биоразлагаемых материалов

Термопластичный крахмал входит в число наиболее востребованных видов сырья для создания биопластиков наряду с полилактидом и полигидроксиалканоатами. Его ключевые преимущества заключаются в низкой стоимости, доступности возобновляемой сырьевой базы – картофеля, кукурузы или пшеницы – и возможности использовать отходы агропромышленного комплекса.

Обычные нефтехимические полимеры, такие как полиэтилен и полипропилен, сохраняются в почве и мировом океане от ста до нескольких сотен лет, распадаясь на токсичный микропластик. Изделия на растительной основе полностью перерабатываются почвенными бактериями и грибками на воду, углекислый газ и органический гумус в течение нескольких месяцев или лет.

Несмотря на экологические плюсы, доля биоразлагаемой тары на мировом рынке пока уступает традиционной упаковке. Главными сдерживающими факторами остаются более высокая себестоимость производства и необходимость настраивать параметры таких материалов под скорость работы стандартных фасовочных линий.

Ранее Университет ИТМО представил "умную" биоразлагаемую упаковку, созданную на основе хитозана и паучьего шелка – она продлевает срок годности продуктов и визуально сигнализирует об их порче.