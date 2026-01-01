14 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки

Днем столбики термометров в российской столице покажут +3...+5°C. В ночь на воскресенье, 15 ноября, температура воздуха опустится до 0°C. В Московской области ожидается +3...+8°C и до +1°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 75 до 89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

На фоне пониженного атмосферного давления облачно, небольшой дождь и усиление ветра, содержание кислорода в приземном воздухе слабо пониженное в дневные часы, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что в целом в ноябре 2026 года в Москве ожидается погода чуть теплее климатической нормы и с малым количеством осадков.