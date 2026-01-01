Сильный ливень обрушится на Москву ближайшей ночью: может выпасть более половины ноябрьской нормы осадков

По словам синоптика, через берега Москвы-реки пройдет глубокая ложбина циклона и связанный с ней атмосферный фронт окклюзии – "тот самый барический «шов», где теплый воздух схлестывается с холодным". Тишковец указал, что дождь начнется после 16:00–17:00 мск. Атмосферное давление опустится примерно на 10 единиц, до 732 мм рт. ст.

С 21:00 13 ноября до 6:00 14 ноября может выпасть до 28 мм осадков, около 54% месячной нормы, сообщил синоптик в своем канале в мессенджере "Макс". По оценке Тишковца, до суточного рекорда 1967 года, когда выпало 29,5 мм, может не хватить всего 1,5 мм.

"К шести утра субботы все закончится. Основное дождливое ненастье, что всю ночь хлестало по крышам и мостовым, уйдет вместе с холодным фронтом – тем самым, что пройдет через столицу в предрассветные часы", – написал Тишковец.

Он указал, что днем 14 ноября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Днем будет около +4°C. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру достигнет примерно 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 ноября, прогнозируется относительно сухая погода с редкими прояснениями. В сумерках будет 0…+3°C, днем +2…+5°C. В начале следующей недели по ночам ожидается около 0°C, днем до +3°C.

Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям в пятницу использовать для поездок по городу метро. Из-за дождя время в пути на автомобиле может вырасти. Интенсивное движение ожидается в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в область.

Среднемесячная норма осадков в ноябре в Москве – 52 мм.

При этом в целом в ноябре 2026 года в Москве ожидается погода чуть теплее климатической нормы и с малым количеством осадков, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.