Днем столбики термометров в Москве покажут 0...+2°C. В ночь на понедельник, 23 ноября, температура воздуха опустится до минус 2°C. В Московской области ожидается 0...+3°C и до минус 2°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 66 до 78%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в столичном регионе без существенных изменений, облачно и небольшой дождь, температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы, сохранится пониженный фон атмосферного давления. Для большинства жителей столицы, особенно людей молодого возраста и неметеозависимых, такие внешние условия являются благоприятными и не вызывают отрицательных физических и психологических реакций, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что средняя температура за первые 20 дней ноября в Москве превысила климатическую норму. Пока текущий месяц входит в тридцатку самых теплых ноябрей за весь период регулярных метеонаблюдений в столице. Однако скоро температура приблизится к климатической норме.