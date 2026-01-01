Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор завершил карьеру из-за звона в ушах

"Барабанщик Роджер Тейлор покидает коллектив и завершает свою музыкальную карьеру", – сообщила группа Duran Duran на своем официальном сайте.

Тейлор назвал решение об уходе одним из самых трудных в своей жизни. "Игра на барабанах в этой группе была радостью всей моей жизни, и я никогда не смогу должным образом отблагодарить поклонников за любовь, которую они проявляли к нам на протяжении многих лет", – признался музыкант.

Роджер Тейлор играл в Duran Duran с момента основания группы в 1978 году до 1985-го, вернулся в состав в 2001-м и выступал до настоящего времени.

Duran Duran – британская рок-группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году. Коллектив в 1980-е и 1990-е являлся одной из главных звезд в мире поп-индустрии. Коллектив считается лидером "второго британского вторжения" (роста мирового интереса к британским исполнителям, по аналогии с "первым британским вторжением" во главе с The Beatles). Обладатели многих музыкальных наград, их альбомы разошлись тиражом более 100 млн копий.

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