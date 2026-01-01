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  3. Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор завершил карьеру из-за звона в ушах

Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор завершил карьеру из-за звона в ушах

У 66-летнего музыканта диагностирован тиннитус – стойкий звон в ушах. В последнее время симптомы усилились.

"Барабанщик Роджер Тейлор покидает коллектив и завершает свою музыкальную карьеру", – сообщила группа Duran Duran на своем официальном сайте.

Тейлор назвал решение об уходе одним из самых трудных в своей жизни. "Игра на барабанах в этой группе была радостью всей моей жизни, и я никогда не смогу должным образом отблагодарить поклонников за любовь, которую они проявляли к нам на протяжении многих лет", – признался музыкант.

Роджер Тейлор играл в Duran Duran с момента основания группы в 1978 году до 1985-го, вернулся в состав в 2001-м и выступал до настоящего времени.

Duran Duran – британская рок-группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году. Коллектив в 1980-е и 1990-е являлся одной из главных звезд в мире поп-индустрии. Коллектив считается лидером "второго британского вторжения" (роста мирового интереса к британским исполнителям, по аналогии с "первым британским вторжением" во главе с The Beatles). Обладатели многих музыкальных наград, их альбомы разошлись тиражом более 100 млн копий.

Тиннитус – это не отдельная болезнь, а симптом, который может указывать на различные нарушения в организме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с этим явлением сталкиваются от 15 до 20% взрослых людей. Иногда этот симптом предваряет полную потерю слуха.

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Метки: рок-музыка
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