Батареи станут горячее: в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

По словам чиновника, коммунальные службы начали менять параметры теплоснабжения заранее, ориентируясь на прогноз погоды. Температуру теплоносителя подбирают с учетом среднесуточных показателей наружного воздуха, чтобы поддерживать необходимый уровень обогрева зданий и не допускать резких перепадов в помещениях, пишет РИА Новости.

Бирюков пояснил, что система централизованного теплоснабжения не может мгновенно реагировать на изменение погоды. Трубопроводы, вода в них и сами здания обладают тепловой инерцией, поэтому повышение или снижение температуры происходит постепенно. Задания для корректировки режимов диспетчерские службы получают заблаговременно на основании краткосрочных метеопрогнозов.

Как регулируют подачу тепла

Для изменения объема тепла, поступающего в дома, используют два основных параметра: температуру теплоносителя и его количество. В зависимости от погоды специалисты могут повышать или понижать нагрев воды, а также увеличивать или сокращать ее объем в системе.

Корректировка проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК". Для этого используются данные погодных датчиков и оборудования, установленного на тепловых пунктах. Такая система позволяет менять режим теплоснабжения с учетом фактических условий и поддерживать работу отопления без необходимости вручную регулировать каждый дом.

Почему отопление не становится горячее сразу

Температуру в системе отопления меняют не только при наступлении холодов, но и при потеплении. Если резко увеличить нагрев теплоносителя, помещения не успеют равномерно прогреться, а при столь же резком снижении температуры могут возникнуть перепады микроклимата. Поэтому коммунальные службы корректируют параметры постепенно.

При этом температура теплоносителя в магистральной или распределительной системе не равна температуре воздуха в квартире и не означает, что батареи должны нагреваться ровно до +82...+84°С. На теплоотдачу влияют схема отопления конкретного здания, работа индивидуального теплового пункта и настройки внутридомовой системы.