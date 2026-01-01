Бизнесмен Илья Трабер выпущен из СИЗО в связи с резким ухудшением здоровья

27 августа следователь, ведущий дело, подписал постановление об освобождении. Тем не менее, обвинение в отношении Трабера остается в силе, пишет "Фонтанка".

Ранее, 13 августа, Басманный суд Москвы продлил арест Трабера на два месяца. На следующий день суд аналогичным образом продлил арест его делового партнера Владимира Даниленко.

Илья Трабер, 75-летний уроженец Омска, петербургский предприниматель, его деятельность связана с портовой инфраструктурой города. Он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (Санкт-Петербург). Он был арестован 18 июня.