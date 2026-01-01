Для педагогических вузов введут профильный ЕГЭ

"Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз – необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области", – сообщил в пятницу, 13 ноября 2026 года, РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Так, например, будущему учителю физики для поступления придется сдавать ЕГЭ по физике.

Ректор МПГУ отметил, что эта мера, по его оценке, поможет привлечь более мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в настоящее время сдают по строгим централизованным правилам. Он одновременно служит выпускным экзаменом из школы и вступительным испытанием в вузы. Для получения аттестата школьники обязательно сдают два предмета – русский язык и математику (на выбор: базовую или профильную). Остальные предметы выпускники выбирают самостоятельно в зависимости от требований вуза, куда планируют поступать.

Сейчас при поступлении на педагогические направления обязательным считается ЕГЭ по обществознанию.