Добавьте щепотку этой специи в шарлотку: яблочный пирог заиграет новым вкусом

На результат влияет не только количество ингредиентов и температура выпечки. Немаловажную роль играет техника приготовления теста, а изменить привычный вкус шарлотки можно с помощью небольшой пряной добавки. Вместо традиционной корицы попробуйте добавить немного молотого мускатного ореха.

У мускатного ореха насыщенный теплый аромат, который хорошо сочетается с яблоками, пишет "Петербург 2". Но использовать его нужно умеренно: для стандартной формы достаточно примерно четверти чайной ложки. Специю можно смешать с мукой и разрыхлителем – так она равномернее распределится в тесте.

От чего зависит пышность шарлотки

Главный источник воздушности в такой шарлотке – хорошо взбитые яйца с сахаром. Масса должна стать светлой и заметно увеличиться в объеме. После этого муку лучше вводить постепенно и перемешивать тесто аккуратно, чтобы не разрушить большое количество пузырьков воздуха.

Именно поэтому после добавления муки не стоит долго взбивать тесто миксером на высокой скорости. Достаточно перемешать ингредиенты до однородности.

Количество яблок тоже имеет значение. Слишком большое количество сочных фруктов может сделать пирог более влажным и тяжелым, поэтому лучше не перегружать тесто начинкой. При этом универсальной нормы яблок для шарлотки нет: в разных рецептах их количество заметно отличается. Например, встречаются варианты как с двумя-тремя яблоками, так и с четырьмя-пятью.

Шарлотка с мускатным орехом

Для формы диаметром 22–24 см понадобятся:

4 яйца;

180 г сахара;

180 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. молотого мускатного ореха;

щепотка соли;

около 400 г яблок;

немного сливочного масла для формы.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Кожуру можно оставить – это зависит от сорта и личных предпочтений.

Яйца заранее достаньте из холодильника. Взбейте их с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Отдельно смешайте просеянную муку с разрыхлителем и мускатным орехом.

Вводите сухие ингредиенты в яичную массу частями, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой. Не нужно долго вымешивать тесто – как только оно станет однородным, остановитесь.

Форму смажьте сливочным маслом. На дно выложите часть яблок, залейте тестом и распределите сверху оставшиеся ломтики. Можно поступить и проще: смешать яблоки с тестом и переложить всю массу в форму – оба варианта используются в рецептах шарлотки.

Поставьте пирог в заранее разогретую до 180 °C духовку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от духовки и размера формы. Первые 25–30 минут дверцу лучше не открывать, чтобы резкий перепад температуры не помешал пирогу нормально подняться.

Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания центра на ней не остается сырого теста, шарлотку можно доставать.

После выпечки дайте пирогу немного постоять в форме. Затем его можно нарезать и подавать к чаю.