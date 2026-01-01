Двухэтажные скоростные поезда "Аврора-шаттл" запустят между Петербургом и Выборгом

С 19 августа начнутся рейсы дневных и вечерних поездов №703/704 и 705/706. Отправление с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 15:18 и 20:00, из Выборга – в 17:14 и 22:30. С 22 августа добавится еще одна пара поездов – №701/702. Отправление из Петербурга – в 8:06, из Выборга – в 12:36.

Билеты можно приобрести уже сейчас. Их стартовая стоимость – от 353 руб., конечная будет зависеть от даты покупки и наличия мест.

"В составе поездов – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, оснащенные кондиционерами и биотуалетами. В вагонах для сидения улучшенной компоновки есть отдельное одноместное купе с монитором и системой развлечений по типу СВ", – рассказывают в ФПК.

Посадка будет осуществляться через малый зал Финляндского вокзала со стороны ул. Боткинская, высадка же с прибывшего поезда – минуя здание вокзала, через ворота на ул. Боткинская.

"Аврора" – скоростной фирменный поезд №№ 739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 749/750 сообщением Санкт-Петербург – Москва. В 2010 году регулярные рейсы были прекращены, но с 19 декабря 2024 года запущены вновь.

22 июля в ФПК сообщали о назначении дополнительных рейсов из Санкт-Петербурга в Архангельск. С конца июля до середины сентября поезд № 10/9 курсирует ежедневно. 30 июля стало известно, что дополнительный поезд № 295/296 свяжет Петербург с Нижним Новгородом, он курсирует по отдельным датам до конца лета.