Фестиваль культуры и традиций Абу-Даби пройдет в Москве

"Горожан и туристов ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, музыкальные и арт-представления. Желающие смогут попробовать арабские угощения и посмотреть видеоролики о достопримечательностях Абу-Даби в небольшом иммерсивном куполе", – рассказывают в мэрии.

В нескольких павильонах будут организованы практические занятия. Желающих познакомят с основами техники декоративной вышивки (талли) и плетения из листьев и ветвей финиковой пальмы (аль-кхус). Посетителям расскажут о традиционном бедуинском ткачестве из шерсти верблюдов и коз (аль-саду), национальном гончарном деле, особенностях изготовления рыболовных снастей.

На фестивале будут звучать национальные музыкальные инструменты ОАЭ, запланировано и исполнение танца аль-айяла – он включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В качестве угощений предложат кашу с курицей, рисом, овощами и специями (мадруба), лепешки с тушеным мясом (маркук), кофе с кардамоном и напиток с заварным кремом (хабба аль-хамра).

В рамках фестиваля можно будет приобрести парфюмерию, сумки, посуду, одежду, украшения и сувениры, примерить традиционную одежду жителей ОАЭ, сделать фотографии.

Организаторами фестиваля выступают мэрия Москвы, посольство ОАЭ и Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Это не первое мероприятие такого характера в российской столице. Например, 28 июня – 2 июля 2024 года в Москве прошли Дни культуры ОАЭ. Для гостей выступали группы Al Otaiba и Al Mazyoud, прошел показ мод традиционной одежды ОАЭ. Посетителям предлагали принять участие в мастер-классах, попробовать блюда национальной кухни, сфотографироваться на фоне арт-объектов.

В последние годы отношения между Россией и ОАЭ бурно развиваются

17 февраля 2025 года Российская Федерация и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения. Документ затрагивает налоги на доходы и капитал для физических и юридических лиц, а также вопросы, касающиеся предотвращения уклонения от уплаты налогов.

7 августа 2025 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Москву с официальным визитом.

"Мы придаем особое значение отношениям с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна. У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты", – говорил тогда Путин.

В ходе того визита президента ОАЭ были подписаны два соглашения о сотрудничестве в области инвестиций и транспорта между двумя странами.

В январе 2026 года состоялась новая встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

Путин подчеркнул, что Объединённые Арабские Эмираты остаются важнейшим торговым партнером России в арабском мире. По его словам, двусторонний товарооборот уверенно растет, а взаимодействие носит "продвинутый характер" в сферах технологий и промышленности.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, со своей стороны, отметил, что отношения между ОАЭ и Россией опираются на глубокое наследие плодотворного сотрудничества, которое продолжается более 50 лет.

Говоря о международной повестке, президент России высоко оценил усилия ОАЭ по содействию урегулированию конфликта на Украине.