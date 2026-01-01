Российские войска нанесли 13 массированных и групповых ударов за неделю и взяли под контроль 2 населенных пункта

С 14 по 20 ноября Вооружённые силы РФ нанесли два массированных и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам инфраструктуры и логистическим центрам Украины. Группировка войск "Восток" взяла под контроль Терсянку и Заливное в Запорожской области. Средства ПВО за неделю сбили 6808 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России в пятницу, 20 ноября 2026 года.

Какие повреждения получил Крымский мост в результате атак ВСУ, сообщил Хуснуллин

Точные сроки восстановления Крымского моста станут понятны после выдачи инженерных проектных решений. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 ноября 2026 года, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы понимаем, что у нас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", – сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, что конкретно было повреждено из-за атаки.

Россия и православие могут сыграть роль ковчега для христианства в мире, заявил Путин в интервью Кустурице

Идея Русской православной церкви (РПЦ) и политика российского государства в том, чтобы сохранить человека и его духовность. Противники России на протяжении всей ее истории стремились ее ослабить. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летию патриарха Кирилла. Также он призвал украинцев думать о будущем.

Мирра Андреева номинирована на звание лучшей теннисистки года по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) в пятницу, 20 ноября 2026 года, опубликовала список претенденток на награду "Игрок года". В шорт-лист вошла россиянка Мирра Андреева. Еще одна россиянка, Диана Шнайдер, номинирована на приз "Прогресс года".

Швеция не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам

О решении миграционная служба Швеции объявила в пятницу, 20 ноября 2026 года, сославшись на Визовый кодекс ЕС. Правительство страны считает, что допуск российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям в Швеции представляет угрозу для международных отношений королевства.