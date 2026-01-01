Главные новости дня 14 ноября 2026 года

Путин помиловал блогера Лерчек: Чекалина поедет лечить рак в Китай

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной по делу о незаконных переводах денег за границу. В июле 2026 года больную раком Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере более 700 млн руб. Теперь наказание отменено, и женщина сможет пройти лечение за рубежом.

Операторы сотовой связи и банки договорились о маркировке звонков

Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие банки России согласовали условия маркировки телефонных звонков и подписали соответствующие договоры, сообщили в Минцифры в субботу, 14 ноября 2026 года.

Взятие Терсянки, продвижение ВС РФ, потери ВСУ. Сводка Минобороны за 14 ноября

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Терсянка Запорожской области. Всего за сутки противник потерял на всех направлениях в зоне спецоперации порядка 1085 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Минтранс предложил сделать ПДД бессрочными

Минтранс России вынес на общественное обсуждение проект постановления, который предлагает исключить из Правил дорожного движения пункт о сроке их действия до 1 марта 2029 года.

Болгария прекращает оказывать Украине финансовую и военную помощь

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил на неформальном саммите ЕС в Дублине, что страна не будет предоставлять Украине финансовые средства и больше не будет поставлять оружие и боеприпасы со складов болгарской армии. Об этом сообщило издание debati.bg 13 ноября 2026 года. Ранее на мероприятии около 40 стран Европы подписали декларацию о безопасности.