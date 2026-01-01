Операторы сотовой связи и банки договорились о маркировке звонков

"В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы", – говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минцифры РФ.

Как отметили в ведомстве, при входящем звонке на экране смартфона будет отображаться название кредитной организации. По оценке министерства, это поможет гражданам распознавать официальные контакты и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков.

"Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций", – подчеркнули в Минцифры.

Какие сложности возникли с маркировкой звонков от банков

Обязательная маркировка звонков в России начала действовать с 1 сентября 2025 года, став одной из мер защиты граждан от телефонного мошенничества. Информация передается оператором на основании договора с организацией. Как указывали в Минцифры, после вступления соответствующего закона в силу количество спам-звонков сократилось на треть.

Спор между операторами связи и кредитными организациями идет с момента введения правил. Одной из причин разногласий стала стоимость маркировки (это платная услуга для бизнеса, для абонентов она бесплатна). Как сообщали СМИ, у операторов "большой четверки" маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова.

В январе 2026 года операторы "большой четверки" (МТС, "Билайн", "МегаФон" и Т2 (ранее Tele2)) перестали показывать стандартную маркировку звонков крупных банков. Вместо этого абоненты компаний видели пометку "звонок без маркировки".

В августе "МегаФон", Т2 и "Билайн" начали блокировать массовые вызовы без маркировки.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев направил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на банки, чтобы они заключили договоры с операторами на маркировку вызовов. В нем министр указывал, что в противном случае с 15 октября операторы могут начать блокировать звонки крупнейших банков.

По предложению Минцифры сроки такой блокировки впоследствии перенесли сначала на начало ноября, а затем на 13 ноября, поскольку банкам требовалось дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров. Как указывали при последнем переносе сроков в министерстве, подавляющее большинство кредитных организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи, но в числе не подписавших остаются, помимо прочего, системно значимые банки.

30 октября стало известно, что ПАО "Вымпелком" ("Билайн") договорилось о маркировке звонков с крупнейшими банками. В СМИ 11 ноября появилась информация, что МТС и "МегаФон" выступили с совместным заявлением о том, что крупнейшие банки отказались от их предложений по работе с немаркированными вызовами. Компании выдвинули "конструктивное пакетное решение", в рамках которого предлагалось выделить телефонную нумерацию для таких целей в отдельный договор с фиксированным "справедливым" объемом звонков и обязательной маркировкой.