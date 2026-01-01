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Минтранс предложил сделать ПДД бессрочными

Минтранс России вынес на общественное обсуждение проект постановления, который предлагает исключить из Правил дорожного движения пункт о сроке их действия до 1 марта 2029 года.

В 2021 году правительство ограничило возможность вносить точечные изменения в ПДД, предусмотрев их переиздание целиком. Это затрудняло оперативное обновление правил. Впоследствии ведомствам разрешили вносить поправки до 2029 года.

Теперь Минтранс предлагает отказаться от этого временного ограничения и сделать ПДД бессрочными. В этом случае перерабатывать правила целиком не придется, и работа над ними будет продолжаться в формате отдельных изменений.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Работа над масштабными поправками к ПДД шла три года. Среди заметных изменений проект также предусматривает:

  • запрет курьерам выезжать на тротуары;
  • запрет ездить вдвоем на электросамокатах;
  • обязанность владельцев мощных электровелосипедов иметь права категории М;
  • возможность вводить платную парковку для средств индивидуальной мобильности.

Действующие Правила дорожного движения утверждены в 1993 году, с тех пор в них внесли около 600 поправок. "Профиль" подробно писал обо всех готовящихся нововведениях в ПДД.

В последние годы в России получили широкое распространение средства индивидуальной мобильности (СИМ). В первую очередь это электросамокаты, а также моноколеса, гироскутеры и сегвеи. Число поездок на электросамокатах продолжает расти за счет сервисов их аренды.

ДТП с участием электросамокатов участились, что заставило власти пересмотреть правила использования таких устройств и их правовой статус. В конце сентября Следственный комитет предложил распространить статус водителя на пользователей СИМ и ввести требование получать права для управления такими устройствами.

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Метки: ПДД электросамокаты
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