Главные новости в зарубежных СМИ 12 ноября 2026 года

США предложили России высказать свое видение гарантий безопасности

Власти США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, включающее меры по снижению напряженности в отношениях между европейскими странами и Москвой, пишет Axios со ссылкой на источники. По их данным, это предложение было высказано в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Министр финансов США переехал на военную базу из-за иранских угроз в его адрес

Угрозы жизни Скотта Бессента оцениваются как реальные и опасные, Тегеран преследует основного автора санкций США, сообщает телеканал NTD. "Угрозы иранского режима не остановят министра, и он по-прежнему привержен выполнению операции «Экономический изгой» и поддержанию блокады, которые в совокупности приводят к краху иранской экономики", – говорится в заявлении представителя Министерства финансов США.

Израиль продолжает формирование правительства

Состоялась церемония присяги новоизбранного израильского парламента, ознаменовавшая начало политического перехода, который может положить конец длительному пребыванию премьер-министра Биньямина Нетаньяху у власти. Несмотря на успехи оппозиции в парламенте, страна по-прежнему остается без нового правительства и переговоры о его формировании сталкиваются со значительными препятствиями, анализирует Fox News.

Мировые лидеры обсуждают экологические угрозы

Климатический кризис угрожает национальной безопасности всех стран, поскольку сценарии научной фантастики о масштабных разрушениях уже сбываются, а экономические потрясения, вызванные ископаемым топливом, стали нормой, а не исключением, предупредил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд мировых лидеров, собравшихся в Турции на саммите ООН по климату COP31. По его словам , цели в области безопасности и обороны являются новым рубежом борьбы с изменением климата, поскольку быстрое потепление планеты приведет к нехватке продовольствия, широкомасштабным экономическим потрясениям, миграции и конфликтам, пишет Te Guardian.

Франция и Германия формируют правила возможных ударов по России

Франция добивается от Германии согласования правил применения дальнобойных ракет в случае возможного конфликта с Россией. Париж опасается, что удар обычным вооружением по российской территории может быть неверно истолкован Москвой и привести к ядерной эскалации, информирует Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений.

Американцев отговаривают от посещения туристических объектов в Польше

Консульство США в Кракове (Польша) выпустило предупреждение для американских туристов после смертельной стрельбы в историческом центре города, сообщает Fox News.