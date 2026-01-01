Главные новости в зарубежных СМИ 13 ноября 2026 года

США уведомили Израиль о необходимости готовиться к возобновлению войны с Ираном

Такое уведомление Центральное командование США (CENTCOM) передало командованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), утверждает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники. По его данным, аналогичные предупреждения направлены странам Персидского залива.

Украина заявляет, что система Starshield снова ограничена

Зеленский заявил, что украинские силы, использующие Starshield, военную версию сети Starlink Илона Маска, снова столкнулись с "системным ограничением скорости", отмечает CBS News.

Американские посланники встретились с Путиным

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Ирландию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку Вашингтон стремится придать новый импульс своим мирным усилиям, информирует PBS News.

У Минюста США появились вопросы к Nvidia

По информации двух американских чиновников, одна из проверок Минюста США носит антимонопольный характер и касается самой Nvidia. Еще два расследования относятся к деятельности Элис Хуанг в Megaspeed и Super Micro Computer Inc. (также Supermicro), сообщает Semafor. Элис Хуанг приобрела широкую известность благодаря связи с основателем Nvidia Дженсен Хуангом.

В Вашингтоне в результате стрельбы погиб человек

По данным полиции, в четверг в районе Логан-Серкл в Вашингтоне произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и четверо получили огнестрельные ранения, отслеживает ситуацию турецкое агентство Anadolu.