Трехсторонний саммит изменил мировой баланс сил

Первая трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США свидетельствует об изменении глобального баланса сил и ослаблении прежнего миропорядка с доминирующей ролью Вашингтона. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal. Сам факт переговоров руководителей трех крупнейших ядерных держав стал дополнительным свидетельством завершения однополярного миропорядка, в котором ведущую роль играли США. На смену ему приходит более неопределенная международная система.

Встреча Си, Трампа и Путина не принесла заметных результатов

Перед саммитом в Шэньчжэне высказывались опасения, что он мог завершиться "новой Ялтой" – по аналогии со встречей лидеров союзников по Второй мировой войне, которая положила начало разделу Европы и холодной войне, пишет немецкий журнал Spiegel. Эти опасения были преувеличением. Однако интересы трех великих держав настолько различаются, а разногласия между ними настолько велики, что говорить о каком-то конкретном едином послании по итогам этого саммита не приходится.

Переговоры трех лидеров заложили основу для дальнейшей скоординированной политики

С начала украинского кризиса возможности России участвовать в некоторых многосторонних форматах оказались ограничены, отмечает китайское издание Global Times (Китай). Эта трехсторонняя площадка предоставляет Москве прямой канал для изложения своих позиций по таким вопросам, как контроль над ядерными вооружениями, урегулирование кризисов и экспорт энергоресурсов. Она создает для России возможность расширить пространство для дипломатического маневра. В долгосрочной перспективе историческое значение трехстороннего саммита в Шэньчжэне будет зависеть от того, смогут ли все три стороны вынести общую оценку глобальных рисков в повестку дня на будущих переговорах.

Участие Европы в урегулировании на Украине

Пока лидеры США, России и Китая обсуждали на трехсторонней встрече различные вопросы, европейские политики в стрессе собрались в Берлине в формате так называемой коалиции желающих – группы преимущественно европейских стран, координирующих помощь и поддержку Украины, отмечает катарский телеканал Al Jazeera. По мнению журналистов, Европе нужно быстрее определиться с кандидатурами переговорщиков по украинскому вопросу.

"Коалиция желающих" готовится послать воинский контингент на Украину

Европейские страны прорабатывают возможность размещения многонациональных сил на Украине после прекращения боевых действий, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.Предполагается, что контингент будет заниматься восстановлением Вооруженных сил Украины, а также поддерживать присутствие в воздушном и морском пространствах страны. Развертывание сил возможно только по приглашению Украины.

Трамп не спешит принимать решение по Ирану

"Я не тороплюсь принимать какие-либо решения по Ирану. Посмотрим, что произойдет после начала нового года", – сказал американский лидер в интервью порталу Axios. Как отмечает портал, американский президент может рассчитывать на усиление эффекта морской блокады и экономического давления на Иран либо стремиться сохранить возможность нанесения военного удара до начала работы нового конгресса, если Тегеран не пойдет на уступки до конца года.

Кризис на Ближнем Востоке – крупнейшая угроза энергетической безопасности за всю историю

Такой вывод Международного энергетического агентства (МЭА) обнародует телеканал France 24. В своем сценарии МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет пика примерно в 2030 году, после чего начнет медленно снижаться, в то время как спрос на газ будет расти примерно до 2035 года.