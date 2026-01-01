Трамп и лидеры технологической отрасли приветствуют возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia

Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс в понедельник заявил, что "восстановление Хуанга в должности отвечает наилучшим интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов", сообщает CBS News.

Глава Nvidia предстанет перед cенатом на следующей неделе

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг даст показания перед банковским комитетом Сената США 3 декабря, поскольку законодатели от обеих партий настаивают на получении ответов о потенциальных рисках для национальной безопасности, связанных с передовыми чипами искусственного интеллекта компании и его связями с предполагаемым китайским шпионом, напоминает NewsMax.

Главный претендент на пост премьер-министра Израиля вступил в конфликт с Нетаньяху

Политик Гади Айзенкот, которому президент Израиля поручил сформировать новое правительство, заявил в понедельник, что Иран не представляет непосредственной угрозы, требующей военных действий до формирования нового правительства. Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в то время как президент Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Тегерану. Конфликт разгорелся на фоне политической борьбы за власть после прошедших в прошлом месяце выборов в Израиле, информирует Fox News.

Администрация Трампа объявляет о масштабных мерах по сокращению "последней финансовой поддержки" Ирана

Министерство финансов США ввело новые масштабные санкции против более чем двух десятков иранских обменных пунктов, зарубежных подставных компаний и финансовых деятелей, обвиняемых в перемещении миллиардов долларов через глобальную сеть «теневого банкинга» для поддержания связи Ирана с международной торговлей, сообщает Fox News. Действия, предпринятые Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), были направлены на пресечение «финансовых махинаций» в Иране, Дубае, Гонконге и Турции, которые, по словам чиновников, позволяют Тегерану обходить американские ограничения, продавать нефть и нефтехимическую продукцию, а также проводить расчеты в российских рублях и китайских юанях.

Иран обещает использовать все средства для противодействия военно-морской блокаде и санкциям США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что Тегеран использует все имеющиеся возможности для противодействия военно-морской блокаде и санкциям США, поскольку конфликт между Тегераном и Вашингтоном продолжает обостряться. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, он сказал, что Иран рассматривает ряд мер по противостоянию и нейтрализации блокады и санкций, отмечает турецкое издание YeniSafak.