Июль 2026 года оказался самым жарким за историю наблюдений, июнь – вторым

"Аномально теплая погода была на севере Сибири, на южном Урале и Алтае. В Якутии, на Камчатке, в Ханты-Мансийском округе регистрировались новые максимумы температуры воздуха. В Арктике июль замыкает пятерку самых теплых в истории, ну а для северного полушария Земли июль стал самым теплым в метеорологической летописи также, как и в России", – приводит слова Симонова "Интерфакс".

Июнь же оказался лишь вторым, преодолеть планку 2012 года не удалось. Отставание при этом составило лишь 0,1°. Аномально тепло было в первом летнем месяце в особенности на Урале и в Сибири, там температура воздуха превышала норму на 2-8°.

В августе же жарче всего оказалось на юге России, в регионах Черноземья. На Урале норма была превышена на 3-4°. Напротив, в Якутии и Амурской области средняя температура оказалась ниже нормы на 1°.

Симонов обратил внимание на необычно высокие летние температуры на севере Сибири – в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на западе Якутии. Здесь норма показалась превышена на 4°.

"Это действительно очень сильная аномалия для столь северных районов страны – она вызвана стационирующим антициклоном, который не давал распространяться более влажным воздушным массам с запада", – подчеркнул Симонов.

В Московском же регионе, отметил он, летний сезон был достаточно мягким, температуры более или менее соответствовали норме. Превышение составило лишь 0,9°.

"В этом году было лишь пять дней, если судить по метеостанции на ВДНХ, когда температура воздуха была больше 30°. В центре города, в районе станции Балчуг, там было около 10 таких дней. Но все эти дни распределялись равномерно по месяцам, поэтому как таковой продолжительной жары никто не почувствовал", – рассказал синоптик.

О рекордно теплом июле писали и раньше – например, 5 августа об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Симонов же представил более широкую картину за летний период и дал интересные детали.