Какой будет предстоящая зима в России, рассказали синоптики

"Уже сейчас ясно, что зима будет такая неустойчивая в плане погоды. Будут чередоваться похолодания с затяжными оттепелями – пять-семь дней с мокрым снегом, местами днем может выпадать и дождь", – сказал он.

Симонов отметил, что в зимние месяцы будет наблюдаться и гололед.

Предстоящая зима будет проходить на фоне долгосрочного потепления климата. По оценке эксперта по климату Алексея Кокорина, за последние 50 лет средняя зимняя температура в России выросла примерно на 3°C.

Росгидромет также отмечает, что Россия в целом теплеет примерно в 2,5 раза быстрее планеты. Однако это не означает исчезновения морозов: на фоне общего потепления по-прежнему возможны резкие похолодания и температурные перепады.