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Какой будет предстоящая зима в России, рассказали синоптики

Будущей зимой в России ожидается переменчивая погода с чередованием холодов и длительных периодов оттепели. Об этом сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

Зима

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

"Уже сейчас ясно, что зима будет такая неустойчивая в плане погоды. Будут чередоваться похолодания с затяжными оттепелями – пять-семь дней с мокрым снегом, местами днем может выпадать и дождь", – сказал он.

Симонов отметил, что в зимние месяцы будет наблюдаться и гололед.

Предстоящая зима будет проходить на фоне долгосрочного потепления климата. По оценке эксперта по климату Алексея Кокорина, за последние 50 лет средняя зимняя температура в России выросла примерно на 3°C.

Росгидромет также отмечает, что Россия в целом теплеет примерно в 2,5 раза быстрее планеты. Однако это не означает исчезновения морозов: на фоне общего потепления по-прежнему возможны резкие похолодания и температурные перепады.

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Метки: гидрометцентр
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