В частности, на две пенсионные выплаты могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны с инвалидностью первой, второй или третьей группы. Такое же право предусмотрено для инвалидов всех трех групп, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда".

Эти граждане могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Кому из военных и участников СВО положены две пенсии

Право на две пенсии предусмотрено и для россиян, получивших инвалидность вследствие военной травмы. В эту категорию входят в том числе граждане, ставшие инвалидами во время добровольческой службы, участники боевых действий в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР, а также люди, получившие увечье или заболевание при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции.

Для отдельных категорий бывших военнослужащих вторая пенсия назначается с особенностями. В частности, страховая пенсия по старости выплачивается им без учета фиксированной выплаты к ней.

Какие выплаты могут получать семьи погибших военнослужащих

В перечень также входят члены семей погибших военнослужащих и добровольцев. В частности, право на одновременное получение двух пенсий может быть у родителей погибших, а также вдов и вдовцов, не вступивших в новый брак.

Им может назначаться пенсия по случаю потери кормильца одновременно со страховой пенсией, социальной пенсией или пенсией за выслугу лет. Для детей-инвалидов предусмотрена возможность получать пенсию по случаю потери кормильца вместе с социальной пенсией по инвалидности.

Кто из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС имеет право на две пенсии

Еще одна категория – члены семей умерших граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Речь идет, в частности, о семьях ликвидаторов, работавших в зоне отчуждения, а также граждан, получивших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие аварии.

При соблюдении установленных законом условий им могут одновременно назначаться пенсия по случаю потери кормильца и страховая или социальная пенсия.

Две пенсии для бывших федеральных госслужащих

Отдельные правила предусмотрены для бывших федеральных государственных гражданских служащих. Они могут получать пенсию за выслугу лет одновременно с долей страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с законодательством.