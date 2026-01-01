Льготную ставку аренды в Крыму расширили на самозанятых и физлиц

"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

Ранее снижение арендной платы на 75 и 50% в зависимости от вида деятельности было предусмотрено только для организаций и индивидуальных предпринимателей. Меры поддержки предоставляются в беззаявительном порядке. Перерасчет происходит автоматически.

В июле в Крыму и Севастополе начали вводить меры поддержки предприятий, работающих в сферах туризма, общепита и промышленности. Они включают скидки на аренду госимущества, недвижимости и земли, реструктуризацию задолженностей и льготные программы кредитования.

Предусмотрены выплаты на поддержку занятости в туристической сфере. В субботу глава Крыма сообщил, что на сегодняшний день предприниматели уже освобождены от уплаты за аренду на общую сумму свыше 52 млн руб.

Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Аксёнов сообщал, что он был введен "в связи с ухудшением обстановки на территории Крыма в результате ситуации, сложившейся на приграничных с Украиной территориях".

За месяц до этого на территории Крымского полуострова начались проблемы с топливом. На днях в регионе был введен максимум для цен на бензин.