Максимальный уровень учебной нагрузки на школьников определили в Минпросвещения РФ

"Согласно максимально допустимому уровню нагрузки в неделю, первые классы учатся 20–21 час, 2–4-е классы – 23–26 часов, 5-й класс – 29–32 часа, 6-й класс – 30–33 часа, 7-й класс – 32–35 часов, 8–9-е классы – 33–36 часов, 10–11-е классы – 34–37 часов", – сообщил в пятницу, 28 августа 2026 года, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в школах действуют нормативы на выполнение домашних заданий: от 1,5 часа во 2–3-х классах до 3,5 часа у учеников 9–11-х классов; первоклассники освобождены от домашних заданий.

По оценке Минпросвещения, 1 сентября 2026 года за парты в российских школах сядут около 17,8 млн детей. Из этого числа примерно 1,5 млн отправятся в первый класс. На сегодняшний день в стране насчитывается около 38 тыс. школ.